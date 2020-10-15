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МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП

МСП Банк завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, завершил секьюритизацию собственного портфеля кредитов малому и среднему бизнесу путем размещения очередного выпуска облигаций на сумму 6,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.

Ставка купона по облигациям установлена на уровне 5,83% годовых. Облигации имеют поручительство Корпорации МСП (рейтинг АКРА – AAA(RU)). Организаторами выпуска выступили: МСП Банк, ВЭБ.РФ, Международный банк экономического сотрудничества, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, ГК "Регион" и BCS Global Markets.

Облигации были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел с 12 по 14 октября 2020 года. В итоговой книге насчитывается более 440 заявок, говорится в сообщении.


"В рамках задач нацпроекта поддержки МСП нам в очередной раз удалось успешно разместить облигации среди широкого круга инвесторов. Стоит отметить слаженную работу организаторов сделки, которые обеспечили высокий спрос на облигации с переподпиской. Мы крайне рады видеть в их числе как наших традиционных партнеров, так и новых участников, в том числе возрастающее количество розничных инвесторов - физических лиц", — приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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