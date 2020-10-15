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На территории Чечни планировалась серия терактов — Кадыров

На территории Чечни планировалась серия терактов — Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация по ликвидации участников четырех боевиков 13 октября в Грозном позволила предотвратить серию террористических актов, которые планировались на территории республики.

«Совместная скоординированная работа сотрудников ОМОНа управления Росгвардии по ЧР, МВД по ЧР и УФСБ России по ЧР еще раз стала свидетельством того, что ситуация в регионе полностью контролируется, ведется эффективная оперативная работа по выявлению террористов», — заявил глава республики на совещании с руководством правоохранительных органов.

Ликвидированные участники НВФ, как рассказал Кадыров, давно покинули республику и находились в федеральном розыске.

«Теперь они вынуждены были вернуться для исполнения очередного заказа своих хозяев. Эти „шайтаны“ сильно ошиблись, рассчитывая на снижение бдительности правоохранительных органов. Им даже не удалось пробраться в город, пришлось прятаться в заброшенном доме в Октябрьском районе на окраине Грозного, где были уничтожены ответным огнем. И так будет со всяким, кто попытается пошатнуть ситуацию в республике и нарушить покой наших граждан. Во время проведения спецоперации жители района не почувствовали никаких неудобств и препятствий в перемещении. Они посчитали, что это были учения. Жизнь в городе спокойная, никаких ограничений нет», — цитирует Кадырова «Чечня сегодня».

Как сообщало ИА Newstes, в перестрелке в Октябрьском районе Грозного погибли также двое сотрудников правоохранительных органов, еще один ранен. Директор Росгвардии Виктор Золотов дал поручение подготовить необходимые документы для представления погибших сотрудников к государственным наградам (посмертно).

Глава Чеченской Республики выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненому.

Кадыров накануне обнародовал данные уничтоженных боевиков. По его словам, они приехали в республику из-за рубежа, «прятались в Сирии и других странах».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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