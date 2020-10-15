На Волге нашли топливное пятно площадью в 5000 м²

Вадим Карасев

На поверхности реки Волги нашли топливное пятно площадью в 5 тысяч квадратных метров. В Следственном комитете сообщили, что его размеры составляют 50х100 м.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской, сброс топлива мог быть осуществлен с проплывавшего рядом судна. Ведется поиск этого корабля.

"По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50 х 100 м", – сказала она.

Сейчас эксперты устанавливают размер ущерба, ведутся работы по локализации загрязняющих веществ и их сбору.

До этого подобный инцидент произошел в Красноярском крае. В реку Ангару попало около 500 л дизтоплива в связи с износом цистерны. Местная администрация ввела режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал Ruposters, ранее "Норникель" предложил заплатить 21 млрд вместо 148 млрд за экологическую катастрофу в Норильске, тоже связанную с разливом топлива.