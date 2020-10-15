Не договорились: ЕС призвал готовиться к Brexit без соглашения о торговле

Анастасия Иванова

Брюсселю не удалось договориться с Лондоном. Сегодня, 15 октября, на саммите ЕС было заявлено о необходимости подготовиться к сценарию завершения Brexit без достижения соглашения о свободной торговле с Британией. Еврокомиссии поручено подготовить набор чрезвычайных односторонних мер на этот случай.

«Европейский совет подтверждает, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года, и с озабоченностью отмечает, что прогресс на переговорах по ключевым для сообщества вопросам недостаточен, чтобы достичь соглашения. В этих условиях Евросоюз поручает своему главному переговорщику Мишелю Барнье продолжить переговоры в ближайшие недели и призывает Великобританию предпринять необходимые действия, чтобы сделать соглашение возможным, — говорится в заявлении саммита ЕС. — В связи с этим Европейский совет призывает все страны и институты сообщества, а также всех заинтересованных игроков активизировать работу на всех уровнях по подготовке ко всем сценариям, включая отсутствие соглашения. Саммит поручает Европейской комиссии своевременно подготовить предложения односторонних чрезвычайных мер для обеспечения интересов Евросоюза».

Саммит ЕС также заявил Лондону, что Соглашение о выходе Великобритании из ЕС «и все его протоколы должны быть имплементированы своевременно и в полном объеме».

Как сообщало ИА Newstes , данная саммитом ЕС отсрочка — четвертый сдвиг согласованных ранее сроков в процессе Brexit, первые три потребовались Лондону на первом этапе переговоров по Brexit. Изначально Британия должна была покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года — ровно через два года после письменного уведомления Европейского совета о своем решении выйти из ЕС, после чего должен был начаться переходный период.

Предполагалось, что на саммите ЕС 15—16 октября лидеры Евросоюза торжественно утвердят соглашение о свободной торговле между ЕС и Британией, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года — после завершения переходного периода по Brexit. Однако процесс переговоров между Брюсселем и Лондоном зашел в тупик.

Главной проблемой на переговорах остается вопрос о границе между Республикой Ирландия, которая является членом ЕС и остается в составе сообщества, и Северной Ирландией, которая выходит из Евросоюза в составе Соединенного Королевства. Лондон опасается, что, выполняя соглашение с ЕС, он утратит экономический суверенитет над частью своей территории. Еще одним проблемным вопросом остается распределение квот на рыболовство.