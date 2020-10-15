Не договорились: ЕС призвал готовиться к Brexit без соглашения о торговле
Брюсселю не удалось договориться с Лондоном. Сегодня, 15 октября, на саммите ЕС было заявлено о необходимости подготовиться к сценарию завершения Brexit без достижения соглашения о свободной торговле с Британией. Еврокомиссии поручено подготовить набор чрезвычайных односторонних мер на этот случай.
Саммит ЕС также заявил Лондону, что Соглашение о выходе Великобритании из ЕС «и все его протоколы должны быть имплементированы своевременно и в полном объеме».
Как сообщало ИА Newstes , данная саммитом ЕС отсрочка — четвертый сдвиг согласованных ранее сроков в процессе Brexit, первые три потребовались Лондону на первом этапе переговоров по Brexit. Изначально Британия должна была покинуть ЕС еще 29 марта 2019 года — ровно через два года после письменного уведомления Европейского совета о своем решении выйти из ЕС, после чего должен был начаться переходный период.
Предполагалось, что на саммите ЕС 15—16 октября лидеры Евросоюза торжественно утвердят соглашение о свободной торговле между ЕС и Британией, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года — после завершения переходного периода по Brexit. Однако процесс переговоров между Брюсселем и Лондоном зашел в тупик.
Главной проблемой на переговорах остается вопрос о границе между Республикой Ирландия, которая является членом ЕС и остается в составе сообщества, и Северной Ирландией, которая выходит из Евросоюза в составе Соединенного Королевства. Лондон опасается, что, выполняя соглашение с ЕС, он утратит экономический суверенитет над частью своей территории. Еще одним проблемным вопросом остается распределение квот на рыболовство.