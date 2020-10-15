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"Ну что тут сказать". Косачев предположил "автора" новых санкций ЕС

"Ну что тут сказать". Косачев предположил "автора" новых санкций ЕС
Руководствуясь собственными фобиями и антипатиями, Алексей Навальный сам продиктовал Европе санкционный список, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее в четверг стало известно, что Евросоюз ввел санкции против шести граждан России и одного НИИ из-за ситуации с Навальным. Под действие ограничений, как передают СМИ, попали, в частности, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников. Кроме того, рестрикции якобы коснулись государственного НИИ органической химии и технологий.

"Ну что тут сказать – "список Навального" в чистом виде. Не в том политическом смысле, который в него закладывали инициаторы, но в смысле прямом. Товарищ Навальный, судя по всему, сам его и продиктовал брюссельским товарищам, руководствуясь собственными фобиями и антипатиями. Кто не нравится – того и запишем. Вне какой-либо увязки с реальностью или с совестью", – написал Косачев в Facebook.


сообщило, как Кремль оценил санкции ЕС по Навальному.
# Политика
По материалам: ria.ru

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