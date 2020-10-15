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Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда

Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда
Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Сервис провел исследование и выяснил, сколько времени жителям России было бы комфортно работать в дистанционном режиме. 36% респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно", - говорится в отчете по итогам опроса более 5,3 тысячи человек.

В то же время 20% жителей России, по их мнению, смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% — от месяца до трёх.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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