Опрос показал, сколько россиян хотят остаться на удаленке навсегда

Анастасия Иванова

Одна четвертая работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Сервис провел исследование и выяснил, сколько времени жителям России было бы комфортно работать в дистанционном режиме. 36% респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно", - говорится в отчете по итогам опроса более 5,3 тысячи человек.

В то же время 20% жителей России, по их мнению, смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% — от месяца до трёх.

стопкоронавирус.рф.