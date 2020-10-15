Отец Филиппа Киркорова находится в тяжелом состоянии

Алексей Вольцев

«Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится. Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей», — сообщил Филипп Киркоров сегодня на встрече журналистами во время вечеринки журнала «OK».

Напомню, что 88-летний Бедрос Киркоров был госпитализирован две недели назад, из-за проблем с сердцем, при этом сам Филипп в это время находился на отдыхе в Греции. Как выяснилось позже, осложнения с сердцем были вызваны «COVID-19». Сейчас жизни здоровью Бедроса Филипповича ничего не угрожает, но потребуется длительный восстановительный период.





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