"Ожидаем полного выздоровления": в клинике "Шарите" прокомментировали состояние Кернеса

Алексей Вольцев

Состояние здоровья городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в Германии в клинике "Шарите", ежедневно улучшается. Документ с соответствующим заявлением клиники опубликовал бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале."Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления", – заявил врач, директор клиники "Шарите" Норберт Зутторп.Доктор отметил, что он должен хранить врачебную тайну, поэтому клиника отказывается от распространения более конкретной информации о состоянии пациента."Право на получение такой информация есть исключительно у ближайших родственников", – добавил он.Напомним, что 15 сентября врачи подтвердили, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом. С 17 сентября он проходит лечение в клинике "Шарите" в Берлине.Директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил о том, что информация об отсутствии прогресса в лечении мэра Харькова Геннадия Кернеса исходит из сомнительных источников и не является правдивой.