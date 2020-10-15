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Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках – Татьяна Владимирова

Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках – Татьяна Владимирова

Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках и научных исследованиях, сообщила проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова.

Об этом она заявила в прямом эфире нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда», в котором эксперты обсудили результаты приемной кампании в педагогические вузы.

Татьяна Владимирова отметила, что у абитуриентов пользуются популярностью не только педагогическое образование, но и непедагогические направления подготовки, например физкультура, логопедия, журналистика и ряд других.

«Акцент Министерство просвещения должно также делать на эти направления подготовки. К сожалению, в университете два года подряд на них почти не выделяется бюджетных мест. Мы переживаем, что без теоретических исследований, научных открытий  трудно будет готовить педагогов по предметам. Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках, научных открытиях и исследованиях», – подчеркнула Татьяна Владимирова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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