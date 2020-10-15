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Перед самосожжением ветеран АТО Микитенко добивался встречи с Зеленским

Перед самосожжением ветеран АТО Микитенко добивался встречи с Зеленским

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Умерший утром 14 октября ветеран АТО Николай Микитенко (Ворон) накануне самосожжения добивался встречи с президентом Зеленским, но ему отказали. Об этом в Facebook пишет журналистка Татьяна Заровная.

Самосожжение на Майдане — это был протест Ворона против реванша антиукраинских сил и политики сегодняшней власти, которую погибший считал пророссийской.

По словам друзей погибшего, пишет Заровная, Микитенко болезненно воспринимал арест военных волонтеров по делу Павла Шеремета. Его удручали многочисленные заявления лиц из ближайшего окружения президента о необходимости подружиться с Россией, разговаривать с боевиками, «понять и простить».

Друзья Ворона утверждают, что погибший не находился в депрессии или в состоянии посттравматического стрессового расстройства, но он планировал самосожжение и готовился к нему. Несколько месяцев назад сказал доверенному лицу, что готов умереть. Самосожжение он совершил осознанно, чтобы власть задумалась о том, что происходит в стране.

Близкие АТОшника предполагали такое развитие событий, но все-таки надеялись, что худшего не произойдет.

«Это осознанный шаг в надежде достучаться не только до действующей власти, но и до каждого из нас, кто склоняется к сделке с совестью (мир любой ценой и даже ценой предательства национальных интересов). Многих товарищей погибшего случившееся потрясло, но информации о нем совсем мало. О какой-либо официальной реакции неизвестно. А ведь это самое худшее, что может быть — проигнорировать сигнал, сделать вид, что это «просто самоубийство», — пишет журналистка.

Напомним, самосожжение Микитенко совершил ночью 11 октября в центре Киева на Крещатике. У него обгорело почти 100 процентов тела. Подробно о бывшем АТОшнике в материале «ФАКТОВ».


Фото facebook

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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