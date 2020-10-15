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"Первое фолио" Шекспира продано почти за десять миллионов долларов

"Первое фолио" Шекспира продано почти за десять миллионов долларов
Первое собрание пьес английского драматурга Уильяма Шекспира "Первое фолио" продано на торгах Christie's в Нью-Йорке почти за 10 миллионов долларов - рекордную сумму для выставленного на аукцион литературного произведения, сообщает аукционный дом.

"Цена за "Первое фолио" Шекспира достигла 9 978 000 долларов, установив мировой рекорд за проданное на аукционе печатное литературное произведение. В фолио входит 36 пьес, включая 17 пьес, напечатанных при его жизни, одну – после его смерти, и 18 пьес, которые могли быть утеряны", - сообщается в Twitter-аккаунте аукционного дома.

Сборник пьес Шекспира, получивший название "Первое фолио", был издан друзьями драматурга, актерами Джоном Хемингом и Генри Конделом в 1623 году под названием "Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии". Редкую копию "фолио" выставил на аукцион калифорнийский колледж Mills College, в коллекции которого произведение хранилось с 1977 года. Новым владельцем издания стал американский коллекционер книг и антиквар Стефан Ловентейль, отмечает телеканал CNN. В телефонном интервью после покупки книги Ловентейль назвал издание "Святым Граалем среди книг". До торгов аукционный дом оценивал стоимость книги в 4-6 миллионов долларов.


Предыдущий рекорд по стоимости литературного произведения, проданного на аукционе, был установлен в 2001 году. Тогда за 6,1 миллиона долларов с молотка ушла другая копия "Первого фолио" Шекспира.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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