Первый сборник пьес Шекспира ушел с молотка за $10 млн

Алексей Вольцев

В 1623 году, когда с момента смерти Шекспира прошло всего семь лет, появилось первое собрание сочинений великого драматурга — том из 36 пьес, 18 из которых печатались впервые. До наших времен сохранились всего 235 экземпляров этого исторического издания (полных версий, при этом, еще меньше), поэтому оно представляет собой значительный интерес для коллекционеров.В последний раз такое издание продавалось на аукционе в 2001 году — тогда ее купили за шесть с лишним миллионов долларов. Недавние торги установили новый рекорд — книга ушла с молотка за 9.978 миллионов долларов.Новым обладателем раритетного издания стал американский коллекционер Стефан Левентхейл, который известен как основатель магазина редких книг и фотографий девятнадцатого века. Коллекционер, который стал обладателем первого собрания сочинений Шекспира в результате шестиминутных торгов по телефону, заявил, что доставшаяся ему книга может считаться величайшим творением не только английской, но и мировой литературы, поэтому ее высокая стоимость вполне оправдана.