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Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь

Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь
. Премьер-министр ЦАР Фирмин Нгребада поблагодарил Россию за поддержку страны в военном и гуманитарном сферах, сообщает ФАН. Ранее российский самолет Ан-124 "Руслан" доставил в Центральноафриканскую Республику военную технику, игрушки, продовольствие и пять тонн конфет.

"Президент Республики Его Превосходительство Профессор Фостен-Арканж Туадера выступает за восстановление национальной армии и полное укомплектование ее технической базы. При поддержке партнеров Центральноафриканской республики политическая самоотверженность президента Туадера приносит плоды", – заявил Нгребада.

СМИ отмечают, что местные жители были особенно рады привезенным в страну конфетам, мороженому и игрушкам для маленьких жителей республики. Все эти подарки раздавали прямо с бронетехники.


сообщало, что первая страна в Африке готовится к дефолту из-за распространения пандемии коронавируса.
# В мире
По материалам: ria.ru

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