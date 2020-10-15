Поддержка приносит плоды. ЦАР поблагодарила Россию за помощь

Влада Некрасова

. Премьер-министр ЦАР Фирмин Нгребада поблагодарил Россию за поддержку страны в военном и гуманитарном сферах, сообщает ФАН. Ранее российский самолет Ан-124 "Руслан" доставил в Центральноафриканскую Республику военную технику, игрушки, продовольствие и пять тонн конфет.

"Президент Республики Его Превосходительство Профессор Фостен-Арканж Туадера выступает за восстановление национальной армии и полное укомплектование ее технической базы. При поддержке партнеров Центральноафриканской республики политическая самоотверженность президента Туадера приносит плоды", – заявил Нгребада.

СМИ отмечают, что местные жители были особенно рады привезенным в страну конфетам, мороженому и игрушкам для маленьких жителей республики. Все эти подарки раздавали прямо с бронетехники.

сообщало, что первая страна в Африке готовится к дефолту из-за распространения пандемии коронавируса.