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Подкормка хвойников осенью

Подкормка хвойников осенью

Хвойники в саду необходимо перед зимовкой подкормить, чтобы у растений были силы пережить морозы. Удобрение хвойных растений и подготовка к холодам – это основная часть осеннего ухода.

Полив

Обязательно осенью необходимо предзимний полив. Хвойные растения практически не пропускают к корням воду из-за густой кроны. Под елью, к примеру, земля может оставаться сухой даже после проливного дождя.

Особенно важны поливы, если выдастся засушливая осень. Влага будет испаряться до самых морозов. Поэтому так важно обильно пролить хвойники под корень.

Мульчирование

Мульчирование – это еще один этап осеннего ухода за хвойными. Мульча не даст прорастать хвойной траве, и заодно задержит влагу в почве. К тому же так корням не будут страшны даже лютые морозы.

Мульчировать хвойники лучше всего щепой или корой, опилками. Слой мульчи должен быть минимум 5 см.


Сроки проведения подготовки и подкормки

Уже ранней осенью начинают готовить хвойные деревья и кусты к предстоящему похолоданию. Растения опрыскивают против паразитов, чтобы насекомые не зимовали в коре, мульчируют и проливают. Удобрения также вносят осенью.

Если будут использованы препараты для подкормки в жидком виде, их необходимо разводить только строго по инструкции. Нельзя подливать хвойники концентрированным удобрением, так как это станет причиной гибели растения. Проще всего и лучше сделать неглубокую канавку вокруг ствола и пролить ее раствором удобрения.

Если хвойники будут подкармливаться гранулированными удобрениями, их нельзя оставлять на поверхности земли, а надо заделать в грунт во время осенней перекопки почвы вокруг растений. Такие удобрения полезно перемешать с доломитовой мукой, которая тоже содержит много микроэлементов.

В осенних удобрениях для хвойников должно содержатся очень мало азота, так как этот элемент заставляет растения гнать зеленую массу. В составе подкормки должен присутствовать магний, а также другие микроэлементы.

Важно правильно выбрать удобрение, так как хвойники могут пострадать при зимних морозах. Лучше вообще не использовать препарат, если нет уверенности в его действии и пользе.

Хвойники следует подкармливать дважды – весной и осенью. Особое внимание нужно уделить молодым растения, которые имеют слабую корневую систему и не могут самостоятельно обеспечить себя всеми необходимыми питательными веществами.

# Интересное
По материалам: planktons

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