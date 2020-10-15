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Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса

Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса
Третья вакцина от коронавируса в РФ может быть зарегистрирована через месяц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я хочу сказать, что Российская Федерация сегодня имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована", - сказала Попова на съезде РСПП.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").


Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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