Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса

Алексей Вольцев

Третья вакцина от коронавируса в РФ может быть зарегистрирована через месяц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я хочу сказать, что Российская Федерация сегодня имеет две вакцины, и третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована", - сказала Попова на съезде РСПП.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").

Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".