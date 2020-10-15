Потолстевшая Билли Айлиш не понравилась бы Чонгуку

Влада Некрасова

Еще недавно, когда Билли Айлиш (Billie Eilish) взлетела на вершину популярности, многие пользователи сети мечтали о том, чтобы девушка встречалась с макнэ BTS. Слухи о том, что Чонгук (Jungkook) влюблен в Билли, появились в сети после того, как музыкант предложил кандидатуру девушки для следующей коллаборации.

Чонгук никогда не скрывал, что является поклонником творчества юной певицы, и это давало АРМИ надежду: ну, а вдруг!

Но после новых фотографий Билли, которые недавно появились в сети, поклонники бойз-бэнда начали сомневаться: понравились бы Чонгуку округлившиеся формы 18-летней певицы?

Несколько дней назад по интернету разошлись снимки Билли Айлиш, сделанные в Лос-Анджелесе: девушка впервые за долгое время появилась на публике в открытом облегающем топе. Для многих тот факт, что певица вовсе не является худышкой, стал настоящим открытием.

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Впрочем, Билли уже давно начала открыто делиться фотографиями своего оголенного тела в Instagram: после выпуска ролика «Not My Responsibility» певица почувствовала себя увереннее в своем теле.

Но такая Билли вряд ли бы приглянулась Золотому Макнэ. В своих интервью музыкант не раз говорил о том, что у его избранницы должна быть точеная, спортивная фигура. Видимо, Чонгук хочет, чтобы его девушка соответствовала ему самому – на ее теле должны быть видны прорисованные мышцы.

[media=https://twitter.com/satisfyineilish/status/1316232224337846273?ref_src=twsrc%5Etfw]

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