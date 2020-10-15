Правила доброго утра: как начать день с любовью к миру и к себе

Вадим Карасев

Как проведешь утро, таким и будет весь день. Очень важно начинать каждый день правильно, чтобы привлекать больше удачи и с легкостью преодолевать любые проблемы на своем пути.

В большинстве случаев в неблагоприятных днях виноваты наши токсичные настройки, которые максимально сильно проявляют себя, если что-то идет не так. Если начинать день с любовью к себе и к миру, эти настройки будут сбиваться и заменяться позитивными.

Делайте то, что вам нравится

Речь не о том, чтобы спать до часу дня. Обязательно нужно бодрствовать, но делать что-то такое, что вам очень нравится. Например, многие люди встают перед работой пораньше, одеваются и идут гулять с собакой. Если им это доставляет удовольствие, они заряжаются позитивной энергией на весь день. Они делятся ею с окружающими, чем привлекают к себе их любовь и уважение.

Это может быть что угодно — чтение, утренние медитации, приготовление вкусного завтрака, компьютерные игры, занятие искусством и так далее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заниматься тем, что вы любите, и тем, что доставляет вам радость. Любовь к миру и к себе будет обеспечена.

Сделайте утро самым важным временем дня

Это комплексный совет, который включает в себя множество более мелких. Если от утра зависит весь день, то очевидно, что утро должно стоять во главе всего.

Для начала необходимо перестать мечтать о вечере после работы. Нужно начать мечтать о насыщенном утре до неё. Перво-наперво необходимо вставать пораньше. Для важного времени суток нужно больше ресурсов.

После того, как прозвенел будильник, не нужно сломя голову нестись куда-то. Следует всласть потянуться, полежать пару минут. Затем необходимо сделать несколько несложных упражнений, чтобы размять тело, но не устать от этого. Далее идет душ или умывание, стакан чистой воды, потом медитации, а уже затем можно включать телевизор (только не новости), проверять почту, смотреть ленту в социальных сетях.

Утром необходимо сделать много важных дел, развлечься. Самое главное правило — нельзя никуда торопиться. Утренние дела и ритуалы нельзя делать в спешке. Нужно наслаждаться каждой минутой, чтобы пойти на работу или заниматься дальнейшими делами в хорошем настроении.

Готовьтесь к утру еще вечером

Бывает так, что человек работает по неудобному графику, поэтому не может позволить себе встать на час раньше. Это значит. что необходимо выигрывать каждую утреннюю минуту с вечера. Нужно подготовить одежду, собрать вещи, дважды всё проверить, приготовить завтрак и обед на работу.

Чем больше дел человек сделает заранее, тем меньше будет спешить утром и, следовательно, тем лучше будет его настроение. Он будет тратить меньше драгоценной энергии и нервов. Спешка — это то, что выбивает нас из колеи. Более того, в спешке можно забыть что-то важное, поругаться с близкими, потерять оптимизм и любовь к миру.