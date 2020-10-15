Правила въезда россиян на Кубу, в Японию, Сербию и Абу-Даби

Влада Некрасова

Россия восстанавливает на взаимной основе авиасообщение с Японией, Кубой, Сербией и начинает полеты в эмират Абу-Даби в ОАЭ. Рассказываем, какие правила въезда действуют сейчас в этих странах, и могут ли туда приезжать туристы из РФ.

Россия 14 октября приняла решение о восстановлении авиасообщения еще с тремя странами мира и расширении объема рейсов в ОАЭ.

Обратим еще раз внимание читателей, что точная дата рестарта полетов пока известна только по Японии – 1 ноября. По Кубе и Сербии дат пока нет. Источники на туристическом рынке рассказывают «Вестнику АТОР», что рейсы в Абу-Даби полетят, скорее всего, только в декабре.

Не исключено, что к моменту начала полетов в этот эмират ОАЭ, а также в Сербию и на Кубу, правила въезда в эти страны могут поменяться. Сейчас они приведены на момент публикации статьи – 15 октября.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ЯПОНИЮ

Рейсы в Японию пока будут нетуристическими. В настоящее время действует запрет на въезд в Японию граждан большинства стран, включая Россию, а также на лиц, посетивших какую-либо из стран из специального списка за последние 14 дней до прилета в Японию.

Приостановлено действие всех виз, выданных россиянам до 2 апреля 2020 Посольством или Генеральным консульством Японии. Туристические визы сейчас Япония россиянам не выдает.

Ряду категорий иностранцев въезд в Японию разрешен. Но это не туристы. Подробности смотрите здесь.

Россиянам, если они относятся к «разрешенным» категориям и планируют въезд в Японию, необходимо сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России и получить справку о результатах ПЦР-тестирования.

В аэропорту прилета в Японии также будет необходимо опять пройти проверку на коронавирус, несмотря на наличие справки о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19, полученной перед вылетом из России.

Кроме того, необходимо будет соблюсти карантин в течение 14 дней. Пользоваться общественным транспортом при перемещении из аэропорта до места назначения не разрешается.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА НА КУБУ

Куба готова принимать иностранных туристов еще с 1 июля. Для приезжающих из-за рубежа на чартерных рейсах открылись отели на островных курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.

Рейсы из России разрешены на Кайо-Коко и в аэропорт Санта-Клары, откуда можно добраться до острова Кайо-Санта-Мария.

Бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 туристам будут проводиться по прибытии, в аэропорту.

C 15 октября Куба перезапускает иностранный туризм на двух популярных курортах – Варадеро и Ольгин. Варадеро примет первых интуристов 15 октября, Ольгин – с 22 октября. В Варадеро и Ольгин из России разрешения на рейсы пока нет.

Россиянам не нужна виза при туристических поездках на Кубу.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ЭМИРАТ АБУ-ДАБИ ОАЭ)

Россиянам, едущим с туристической целью на срок до 90 дней не нужна виза для посещения Абу-Даби (как и других эмиратов ОАЭ).

Ситуация с карантинными мерами в эмирате Абу-Даби быстро меняется. Ранее сообщалось о необходимости по прилету провести 14 дней на карантине, но на момент вечера 14 октября это требование официально подтвердить не удалось.

Как сообщается на сайте авиакомпании Etihad, для въезда в Абу-Даби необходим отрицательный результат теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до прилета.

Боле точная информация по въезду в эмират будет представлена сегодня (новость обновляется).

По данным источников «Вестника АТОР» на туристическом рынке, в Абу-Даби не планируются рейсы из России как минимум до конца ноября.

Сейчас у России восстановлено авиасообщение также с другим эмиратом ОАЭ - Дубаем. О правилах въезда в Дубай можно прочитать здесь.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СЕРБИЮ

Сербия из-за пандемии не вводит ограничений на въезд иностранцев, за исключением граждан ряда стран.

Только гражданам Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии нужно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее, чем .

Для других иностранцев, и для россиян в том числе, наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или прохождение карантина при въезде в Сербию не требуется.

Россиянам виза в Сербию также не нужна.