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Путин наградил Турчака орденом Александра Невского

Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака орденом Александра Невского за вклад в укрепление российской государственности, соответствующий указ главы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Турчака Андрея Анатольевича - сенатора РФ - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области, первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ", - говорится в тексте указа.

# Политика
По материалам: ria.ru

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