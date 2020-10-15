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"Режим Лукашенко преступный": зверства белорусских силовиков возмутили Шепелева после избиения друга

"Режим Лукашенко преступный": зверства белорусских силовиков возмутили Шепелева после избиения друга

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram возмутился жестокими методами, применяемыми белорусскими силовиками, после избиения его студенческого друга Максима Хорошина.

Он признался, что произошедшее вызвало у него ненависть, злость и растерянность.

"Вчера утром в Минске на Хорошина напали неизвестные в масках, вытащили из машины, избили, натянули на голову балаклаву и увезли в изолятор, где избивали еще два часа, пытали, выбивая признательные показания... Я пишу это потому, что не могу молчать, потому что никогда зверство ОМОНА Беларуси не касалось меня так близко и так лично", - признался Шепелев.

Телеведущий выразил уверенность, что власти Белоруссии должны отвечать за такое отношение к гражданам.

Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться. Сложение полномочий. Перевыборы. Мирная передача власти — требование большинства жителей Беларуси. Два месяца мои друзья, их жены и дети живут и оглядываются по сторонам, не за ними ли пришли неброско одетые в штатское сотрудники. Прячутся по дворам, спасаясь от преследования. Укрываются от свето-шумовых гранат. Вызволяют товарищей из тюрем. Они платят эту цену за новую жизнь в новой стране, которую они заслуживают, свободную от страха и диктатуры. И они должны победить.

Ранее было опубликовано видео, на котором Хорошина выводят из изолятора и везут в реанимацию. Ролик перепостили многие жители республики на своих страницах в соцсетях. Шепелев отметил, что благодаря этой записи "Максим превратился в один из символов сопротивления, символов борьбы за Новую Беларусь".

Ранее в сети появилось видео жестокого задержания белорусским ОМОНом брата олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиты. Случившееся резко прокомментировала коллега титулованной биатлонистки Надежда Скардино, а вот сама Дарья так долго не реагировала на избиение брата, что ее затравили сограждане в соцсетях. В итоге Домрачева опубликовала заявление по протестам, в котором напрямую не упомянула избиение брата силовиками.

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По материалам: uposters.ru

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