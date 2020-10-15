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Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение Трансильвании»

Российские военные нашли в Тирасполе фреску «За усмирение Трансильвании»

Историческая реликвия была обнаружена при проведении ремонта одного из зданий, расположенного в военном городке Тирасполя, сообщили ИА Newstes в пресс-службе Западного военного округа.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова нашли фреску с несколькими надписями, которые были нанесены более 100 лет назад во славу обороны Севастополя и победы над Турцией.

Надписи: «За поход в Анди в июне 1845 г., за Севастополь 1853—65 гг.», «За усмирение Трансильвании 1849 г.», «За переправу через Дунай у Зимницы 15 июня и за Шипку в 1877 г.», находились под слоем штукатурки на стене здания, в котором в XIX—XX вв. базировался 56-й Житомирский полк.

Сообщается о том, что военнослужащие ОГРВ ПРРМ планируют сохранить артефакты в первозданном виде.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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