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Рыбинский «Кванториум» продолжил сотрудничество с промышленными предприятиями

Рыбинский «Кванториум» продолжил сотрудничество с промышленными предприятиями

Рыбинский детский технопарк «Кванториум» продолжил сотрудничество с промышленными предприятиями, сообщает пресс-служба Правительства Ярославской области.

«Ребята под руководством опытных наставников выполняют технические задания предприятий-партнеров, разрабатывают проекты и готовые продукты. Организации получают свежий взгляд и новые подходы к решению актуальных вопросов. Школьникам такое взаимодействие помогает развивать универсальные навыки и предметные компетенции, которые обязательно пригодятся им в будущем. В целом достигается одна из целей нацпроекта «Образование», в рамках которого и создаются «Кванториумы», – воспитать поколение специалистов, способных обеспечить технологический прорыв в нашей стране», – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Для Рыбинского завода приборостроения воспитанники детского технопарка выполняют два проекта: разрабатывают медицинскую автокапельницу с дистанционной подачей препарата пациенту и онлайн-контролем и конструируют «Агродомик» для сбора информации о состоянии почвы – о ее температуре, влажности, освещенности и других параметрах.

Для АО «Русская механика» в технопарке создают систему дистанционного управления снегоходом с родительского смартфона и разрабатывают дизайн детского снегохода с электроприводом.

Рыбинский туристско-информационный центр привлек школьников к формированию пилотного квартала инвестиционной карты развития исторического центра города. Она станет первым для Рыбинска единым каналом коммуникации всех заинтересованных целевых групп: инвесторов, гостей города, собственников недвижимости, общественных организаций, творческих групп, представителей индустрии туризма и гостеприимства, городской администрации.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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