"Самолет" выставит на IPO около 5% акций

Алексей Вольцев

Девелоперская группа "Самолет" сообщила о намерении разместить в четвертом квартале на Московской бирже в рамках первичного публичного предложения (IPO) около 5,1% уставного капитала.

"В целях осуществления предложения, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и компания, действующая в интересах Павла Голубкова, заключили договоры купли-продажи акций с ООО "Юридическое агентство "Московия" (далее – "Продающий акционер"), подконтрольным одному из основных акционеров компании Павлу Голубкову, в отношении соответствующих долей 1,0%, 0,5%, и 3,6% с условием отлагательного платежа по цене предложения. В предложении продающим акционером будут предложены указанные акции", - говорится в сообщении компании.

Также "Самолет" одобрил выпуск новых обыкновенных акций для размещения посредством открытой подписки. Как указывается в сообщении, компания, действующая в интересах Голубкова, осуществит выкуп новых акций, инвестировав в компанию средства, полученные от продажи 2,5% акций в ходе IPO. Полученные от средства будут направлены на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.