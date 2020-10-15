Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Самолет" выставит на IPO около 5% акций

"Самолет" выставит на IPO около 5% акций
Девелоперская группа "Самолет" сообщила о намерении разместить в четвертом квартале на Московской бирже в рамках первичного публичного предложения (IPO) около 5,1% уставного капитала.

"В целях осуществления предложения, Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и компания, действующая в интересах Павла Голубкова, заключили договоры купли-продажи акций с ООО "Юридическое агентство "Московия" (далее – "Продающий акционер"), подконтрольным одному из основных акционеров компании Павлу Голубкову, в отношении соответствующих долей 1,0%, 0,5%, и 3,6% с условием отлагательного платежа по цене предложения. В предложении продающим акционером будут предложены указанные акции", - говорится в сообщении компании.

Также "Самолет" одобрил выпуск новых обыкновенных акций для размещения посредством открытой подписки. Как указывается в сообщении, компания, действующая в интересах Голубкова, осуществит выкуп новых акций, инвестировав в компанию средства, полученные от продажи 2,5% акций в ходе IPO. Полученные от средства будут направлены на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Литве новый антирекорд — 255 случаев коронавируса за сутки
В Литве новый антирекорд — 255 случаев коронавируса за сутки
Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
"Самолет" выставит на IPO около 5% акций
"Самолет" выставит на IPO около 5% акций
Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн
Международный форум "Открытые инновации" впервые пройдет онлайн
В России снова начали продавать туры с кешбэком
В России снова начали продавать туры с кешбэком
МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме разоружения
МИД: Россия готова работать с любым президентом США по теме
Флуоресценция помогает тихоходкам переносить смертельный уровень ультрафиолетового излучения
Флуоресценция помогает тихоходкам переносить смертельный уровень
Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США
Мадонна и Рианна вошли в число самых богатых предпринимательниц США
Как обустроить детскую по фэн-шуй: просто, бюджетно, в любой квартире
Как обустроить детскую по фэн-шуй: просто, бюджетно, в любой квартире
АРМИ из Китая избили за чехол с BTS
АРМИ из Китая избили за чехол с BTS
На Волге нашли топливное пятно площадью в 5000 м²
На Волге нашли топливное пятно площадью в 5000 м²
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Софьи Капковой
Битва платьев: Ксения Чилингарова против Софьи Капковой

Топ на сегодня

Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Пашинян оценил посредническую роль России в переговорах по Карабаху
Пашинян оценил посредническую роль России в переговорах по Карабаху
В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения – Собянин
В Москве школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели переходят в
Лавров: Приднестровскому урегулированию мешают США, подминая Молдавию
Лавров: Приднестровскому урегулированию мешают США, подминая Молдавию
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета

Еще по теме

Гуцериевы намерены провести IPO до 20% обыкновенных акций "Русснефти" - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Девелопер "Самолет" проведет допэмиссию акций на 1,25 млрд рублей
Сооснователь «Яндекса» решил сократить свою долю в компании
Россия открыла книгу заявок на вторичное размещение пакета акций АЛРОСА