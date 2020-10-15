Сенаторы намерены отработать схему развития ответственности крупных компаний перед своими работниками

Алексей Вольцев

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на примере Норильска сенаторы намерены отработать схему развития социального партнерства и ответственности крупных компаний перед своими работниками. Об этом спикер заявила в интервью ТАСС.

Делегация Совета Федерации во главе с вице-спикерами Николаем Журавлёвым и Галиной Кареловой 13 октября прибыла в Норильск. В ходе рабочей поездки сенаторы изучили результаты работ по ликвидации последствий ЧС, связанной с разливом дизтоплива на ТЭЦ-3, а также посетили городские медицинские и социальные учреждения, предприятия и строительные площадки, ознакомились с ходом реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

«Идет серьезное обсуждение социальной ответственности бизнеса, в частности, Норильска, который является моногородом. На примере этого города мы хотим отработать схему развития социального партнерства и ответственности крупных компаний перед своими тружениками, перед теми, кто работает в этих условиях, кто приносит большие дивиденды, которые получают акционеры. И, конечно, это ответственность акционеров», — сказала она.

По словам Матвиенко, такой подход существует во всех крупных западных компаниях. Речь, в частности, идет об ответственности за то, в каких условиях живут работники предприятий и какая социальная инфраструктура.

Спикер палаты отметила, что сенаторы на примере серьезного анализа одного из регионов планируют подготовить и вынести на ближайшее пленарное заседание постановление, где будут обозначены все эти вопросы, адресованные комитетам, которые будут заниматься совершенствованием законодательства, Правительству, бизнесу.

«То есть это будет такой системный документ, реализацию которого мы поставим на контроль и будем серьезно отслеживать. И в ближайших планах также очень много таких конкретных досье», — сказала она.

В Норильске на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (также входит в структуру ГМК «Норильский никель») 29 мая произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в результате чего большое количество нефтепродуктов вылилось — часть из них попала в реку Амбарную. Тогда в городе ввели ЧС федерального значения. Позднее Росприроднадзор оценил ущерб, нанесённый экологии от разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, компания «Норникель» потратила больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам. Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 миллиарда рублей. Второе место досталось Сбербанку: 4,4 миллиарда рублей для 18 человек. Третье — у Газпрома: 4,3 миллиарда рублей для 17 человек.