Сериал "Эпидемия" вошел в сто самых популярных телепроектов IMDb

Анастасия Иванова

Российский сериал "Эпидемия" вошел в глобальный рейтинг 100 самых популярных телевизионных проектов портала IMDb, сообщили в пресс-службе Газпром-медиа.

"Российский сериал "Эпидемия" (производство студии 1-2-3 Production, входит в "Газпром-медиа") появился в рейтинге 100 самых популярных телевизионных шоу на портале IMDb (Internet Movie Database), поднявшись к 15 октября с 1406 на 72 место… В настоящий момент "Эпидемия" - единственный сериал из России, находящийся в числе ста самых популярных телевизионных шоу среди пользователей IMDb", - говорится в пресс-релизе.