Шарфы: основные разновидности и правила выбора

Роман Иванов

Шарф представляет собой универсальный элемент одежды, который носят как мужчины, так и женщины. Эта матерчатая или вязаная полоска выполняет две основных функции: защищает горло от холода и служит в качестве аксессуара, дополняющего имидж, который сформирован остальными предметами одежды.

Она может иметь любую окраску и длину. Умело подобранный по фактуре, расцветке и размеру шарф способен стильно дополнить любой гардероб. По словам дизайнеров, такой аксессуар способен преобразить любой наряд, придав ему завершенный вид.

Основные разновидности шарфов

Для изготовления шарфов используют самые разные материалы: натуральную и искусственную пряжу, натуральные и синтетические ткани, перья, мех и др. Количество разновидностей этих изделий очень велико. Заказать изготовление шарфов оптом можно в компании https://pr-tex.ru/. В число самых распространенных разновидностей входят следующие модели:

Снуд – это обычный вязаный шарф со сшитыми друг с другом краями, образующий вязаную петлю. Его можно быстро накрутить на шею, а в сильные холода один из оборотов накидывают на голову подобно капюшону.

Палантин. Это достаточно длинный, тонкий, но при том широкий шарф, сделанный из хлопка, шерсти или кашемира. Важнейшее достоинство палантина заключается в универсальности – его можно использовать в качестве накидки, повязывать на голову вместо шапки или обматывать вокруг шеи.

Бактус. Он представляет собой вязаный шарф в виде треугольника. Им прикрывают район груди и затем завязывают сзади на шее. Бактус обеспечивает эффективную защиту от сезонных простудных заболеваний.

Горжетка. В прежние времена такие накидки из меха женщины носили во время балов, проводившихся при дворе. Сейчас представительницы прекрасного пола надевают его не только по случаю различных торжественных мероприятий, но и для повседневного ношения.

Ключевые правила выбора шарфов

Перед покупкой шарфа первым делом нужно определиться с множеством важных нюансов: длиной и шириной этого предмета одежды, подходящей цветовой гаммой и др. Сначала лучше приобретать недорогие модели, а после получения определенного опыта можно потратить внушительную сумму на покупку дорогого шарфа из натурального материала.

Общий принцип выбора таков: чем больше длина и ширина шарфа, тем лучше для его владельца. Помимо роскошного вида крупное изделие дает возможность завязывать его множеством дополнительных способов, значительно превышающим количество возможных вариантов для коротких и узких моделей.

При выборе шарфа обязательно нужно представить, вместе с какой одеждой он будет носиться. Эта вещь должна гармонировать со всеми остальными составляющими наряда. Без соблюдения данного принципа есть риск того, что в дальнейшем человек никогда не станет надевать купленный шарф.

Большое значение имеет правильный подбор расцветки шарфа. При правильном подходе его цветовая гамма будет соответствовать не только остальным предметам одежды, но и цвету глаз и оттенку кожи владельца. Крайне желательно, чтобы шарф освежал лицо. Весьма полезно также выполнять следующие рекомендации: