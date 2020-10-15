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Шок! Тэхён из BTS показал своего сына

Шок! Тэхён из BTS показал своего сына

Почему Тэхён (Taehyung) не признался в этом раньше?!


[media=https://twitter.com/vkook_seokjinhi/status/1316626121568518144?ref_src=twsrc%5Etfw]

Недавно Тэхён выступил с песней «Inner Child» с маленьким помощником, который похож на него настолько, что публика, увидев ребенка, долго пыталась убедить себя в том, что малыш — это не маленький ТэТэ, а просто мальчик, выступивший вместе со звездой.

[media=https://twitter.com/Unnecessarilly/status/1316623521175482368?ref_src=twsrc%5Etfw]

«ООООО как две капли воды!! Вы где-то видели такое сходство?»

— фанбаза в шоке.
[media=https://twitter.com/westroos/status/1316630772158210048?ref_src=twsrc%5Etfw]

После их публичного совместного появления СМИ не смогли забыть юного приятеля Вишни, незнакомого поклонникам «Бантан» (нового артиста так и не представили!). Эта деталь дала повод АРМИ думать, что малыш является сыном Тэхёна, которого он скрывал все эти годы от общественности.

[media=https://twitter.com/taessbigcock/status/1316609510937681920?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Кто этот ребенок? Как его зовут и почему он появился на сцене с ТТ? Почему после концерта никто не рассказал, откуда он взялся? Зачем они построили вокруг этой ситуации столько тайн? Понятно же, что какая-то предыстория кроется здесь»,

— подозревают фаны.
[media=https://twitter.com/miniboo_7/status/1316642231080620032?ref_src=twsrc%5Etfw]

Интересно, может ли мальчик действительно оказаться наследником звезды? Еще одной загадкой является то, что BigHit не хотели публиковать снимки с ребенком в социальных сетях. Утечка кадров произошла без ведома руководства. Отсюда появляются вопросы: зачем Ви фотографировался с чужим малышом и почему эти снимки нельзя публиковать в Twitter?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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