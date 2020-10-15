Шок! Тэхён из BTS показал своего сына

Анастасия Иванова

Почему Тэхён (Taehyung) не признался в этом раньше?!

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Недавно Тэхён выступил с песней «Inner Child» с маленьким помощником, который похож на него настолько, что публика, увидев ребенка, долго пыталась убедить себя в том, что малыш — это не маленький ТэТэ, а просто мальчик, выступивший вместе со звездой.

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«ООООО как две капли воды!! Вы где-то видели такое сходство?»

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— фанбаза в шоке.

После их публичного совместного появления СМИ не смогли забыть юного приятеля Вишни, незнакомого поклонникам «Бантан» (нового артиста так и не представили!). Эта деталь дала повод АРМИ думать, что малыш является сыном Тэхёна, которого он скрывал все эти годы от общественности.

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«Кто этот ребенок? Как его зовут и почему он появился на сцене с ТТ? Почему после концерта никто не рассказал, откуда он взялся? Зачем они построили вокруг этой ситуации столько тайн? Понятно же, что какая-то предыстория кроется здесь»,

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— подозревают фаны.

Интересно, может ли мальчик действительно оказаться наследником звезды? Еще одной загадкой является то, что BigHit не хотели публиковать снимки с ребенком в социальных сетях. Утечка кадров произошла без ведома руководства. Отсюда появляются вопросы: зачем Ви фотографировался с чужим малышом и почему эти снимки нельзя публиковать в Twitter?

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