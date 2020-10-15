Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве

Влада Некрасова

Комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Госдумы поправки в ряд президентских законов по реализации конституции, которые были приняты в первом чтении на этой неделе, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В частности, речь идёт о сроках рассмотрения в Совфеде кандидатур силовых министров по предложению президента, уточнил он.