Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
Сегодня, 11:10 Влада Некрасова
Комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Госдумы поправки в ряд президентских законов по реализации конституции, которые были приняты в первом чтении на этой неделе, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В частности, речь идёт о сроках рассмотрения в Совфеде кандидатур силовых министров по предложению президента, уточнил он.
По материалам: ria.ru