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США предъявили очередные требования к Белоруссии

США предъявили очередные требования к Белоруссии

Белорусские власти обязаны привлечь к ответственности виновных в «подрыве демократии». Об этом сегодня, 14 октября, на телефонном брифинге заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы продолжаем требовать от руководства Белоруссии привлечения к ответственности виновных в подрыве демократии, как мы уже делали, когда вводили санкции против ответственных за это вместе с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде», — сказал он.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протестные акции против итогов выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Страны ЕС и США не признали результаты выборов. Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких белорусских чиновников, которые якобы причастны к фальсификации результатов голосования.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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