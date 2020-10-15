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Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии

Страны ЕС требуют новых президентских выборов в Белоруссии

В Белоруссии необходимо провести новые выборы президента. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши.

«Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны. — ИА Newstes) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства», — отмечается в заявлении.

Кроме того, представители трёх стран поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

«Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить, и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко», — сказано в документе.

Одновременно Варшава, Берлин и Париж призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Белоруссии и ее граждан.

«Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества „Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России“, которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества», — сказано в тексте документа.

Напомним, в Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Страны ЕС и США не признали итоги голосования и заявили о своей поддержке белорусской оппозиции. В частности, Германия планирует выделить на поддержку гражданского общества Белоруссии около 1 миллиона евро.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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