Студенты педвузов становятся тьюторами

Лидия Мартынова

В этом году студенты старших курсов педагогических вузов получили возможность активно включаться в образовательный процесс в школах. О том, какими компетенциями они должны обладать и как будет строиться их взаимодействие с опытными педагогами, рассказали эксперты онлайн-программы «Образовательная среда».

Проректор по связям с общественностью Московского государственного педагогического университета Татьяна Владимирова сообщила, что в этом году большинство абитуриентов выбрали направление «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки». По ее мнению, это говорит о том, что будущие учителя ориентированы на фундаментальное образование.

«Наша задача – давать качественное педагогическое образование, которое позволит студентам прийти работать в школу, в колледж или в вуз, заниматься научными исследованиями и развивать образование в нашей стране. Фундаментальные направления очень важны для нас: педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках, научных открытиях и исследованиях. Без теоретических исследований, научных открытий трудно готовить педагогов по предметам», – рассказала Татьяна Владимирова.

Проректор по учебной и воспитательной работе Армавирского государственного педагогического университета Эльвира Чиянова отметила, что в профильных вузах открываются новые направления, которые пользуются большой популярностью у будущих студентов.

Так, например, в этом году в АГПУ появился профиль «Математика и экономика», и конкурс на него составил более 7 человек на место. Кроме того, Эльвира Чаянова обратила особое внимание на актуальность подготовки специалистов, которые могут преподавать два предмета, для сельских школ.

«Программа двухпрофильного бакалавриата позволяет учитывать два важных показателя: конкурентоспособность и социальную защищенность выпускников вуза», – подчеркнула она.

Ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасёв сообщил, что сегодня в педагогические вузы идут выпускники с очень хорошей подготовкой.

«У нас около 17% первокурсников – это выпускники новосибирских лицеев и гимназий. Структура приема в наш вуз напрямую связана с потребностью наших региональных образовательных учреждений. У нас в школах не хватает учителей иностранного языка, русского языка, математики, начальных классов. И, соответственно, контрольные цифры приема именно на эти образовательные программы у нас максимальны», – информировал он.

По мнению ректора Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Салавата Сагитова, привлекательность педвузов связана с тем, что здесь даются не только знания, но и важные для жизни компетенции: умение слушать, слышать, говорить и понимать, коммуницировать.

Долгое время основной проблемой педвузов было изменившееся отношения общества к учителю. Сейчас ситуация стала исправляться.

«Сегодня государство уделяет этому вопросу особое внимание. А во время пандемии роль педагогов смогли оценить все. Возможно, это стало одной из причин интереса к профессии: к нам идут мотивированные ребята с достаточно высоким баллом ЕГЭ», – заявил ректор БГПУ им. М. Акмуллы.

Он напомнил, что система подготовки специалистов меняется в соответствии с запросами общества и потребностями регионов. Необходимо анализировать качество знаний школьников и «педагогические дефициты», чтобы выяснить, какая подготовка и переподготовка нужна нынешним учителям – за ней они тоже приходят в педвуз. А вузы сейчас гибко переориентируются на разработку программ подготовки специалистов с учетом актуальной ситуации.

Совместная работа студентов-старшекурсников и школ началась еще в прошлом году: в рамках проекта «Волонтеры просвещения» молодые люди помогали педагогам осваивать цифровую образовательную среду, поддерживали родителей и школьников.

Такое «практическое введение в профессию», по мнению экспертов, стало очень важным шагом в обучении студентов.

Эльвира Чиянова рассказала, что АГПУ включился в работу одним из первых в стране. «Практика показала, что наши студенты владеют не только цифровыми компетенциями, но они способны работать с представителями разных возрастных групп, помогать в организации образовательного процесса. Мы и сейчас продолжаем развивать этот проект: на сайте вуза можно оставить заявку, задать вопрос, и наши ребята придут на помощь», – сообщила она.

Сегодня вузы пересматривают организацию педагогической практики, чтобы дать возможность студентам включиться в работу.

«Мы пересматриваем организацию педагогической практики, ее содержание и технологическое оснащение, чтобы студенты могли одновременно и учиться, и оказывать помощь системе образования. Наши методисты продумывают, каким образом модифицировать практику, чтобы помочь педагогам, учащимся и образовательным учреждениям. И при этом формировать практические навыки студентов», – рассказал Алексей Герасёв.

Совместная работа учителей со стажем педагогов и молодых специалистов даст возможность поддержать и опытных педагогов.

«Приход студентов-старшекурсников в школу поддержан законодательно. И, думаю, это пойдет на пользу всем. Ребята не просто познакомятся с будущей профессией, они многое узнают от опытных педагогов и сами, в свою очередь, поделятся с ними своими навыками», – заявил Салават Сагитов.

«Студенты могут стать помощниками классных руководителей. Сегодня они готовы стать тьюторами, кураторами и модераторами. В наших университетах учатся талантливые молодые ребята, которые уже определились со своей профессией, и я уверена, что этот тандем со старшими педагогами у них сложится», – считает Татьяна Владимирова.

Заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда» Александр Милкус, подводя итоги дискуссии, напомнил о том, что педагогическое образование в стране на подъеме, а выпускники педвузов не обязательно должны работать в школах. Логопеды, дефектологи, педагоги дополнительного образования, переводчики, социальные работники – во многих регионах педвузы стали «поставщиками» кадров для всей социальной сферы. Но, конечно, главная задача педвузов – подготовка профессионалов для общего образования.

«Пандемия показала, что без учителя обойтись невозможно, и родители поняли, что это важная и серьезная профессия», – заключил он.

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».