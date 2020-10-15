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Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

Сегодня стало известно, что знаменитая певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу по причине того, что ей внезапно стало плохо в течение рабочего дня. Артистка сообщила докторам, что у неё появилась боль в области копчика. После этого Светлану направили на обследование МРТ, которое, к слову, оказалось для неё весьма неприятной процедурой, потому как у певицы клаустрофобия.


«МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств»,


— поделилась она после приема врача в своих stories.

К счастью, Светлана сразу же пояснила причину своего нахождения в клинике, так как очевидцы уже начали распространять слухи о том, что Лобода, как и многие звезды, «подверглась коронавирусной инфекции».

Несмотря на то что звезда не рассказала публике детали обследования и его результаты, фанаты яркой современной певицы уверены, что ничего страшного с девушкой не произошло, ведь позднее она опубликовала фото в сторис с улыбкой и написала, что скоро уже «собирается прыгать».

«Так, мои хорошие, всё хорошо!! Сегодня уже буду прыгать. Спасибо за беспокойство!! Love u”,

— поблагодарила своих обеспокоенных поклонников Светлана.
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время перемен ❤️ нра?)

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По материалам: popcake.tv

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