Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве

Алексей Вольцев

Сегодня стало известно, что знаменитая певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу по причине того, что ей внезапно стало плохо в течение рабочего дня. Артистка сообщила докторам, что у неё появилась боль в области копчика. После этого Светлану направили на обследование МРТ, которое, к слову, оказалось для неё весьма неприятной процедурой, потому как у певицы клаустрофобия.



«МРТ я боюсь, потому что я боюсь замкнутых пространств»,

— поделилась она после приема врача в своих stories.

К счастью, Светлана сразу же пояснила причину своего нахождения в клинике, так как очевидцы уже начали распространять слухи о том, что Лобода, как и многие звезды, «подверглась коронавирусной инфекции».

Несмотря на то что звезда не рассказала публике детали обследования и его результаты, фанаты яркой современной певицы уверены, что ничего страшного с девушкой не произошло, ведь позднее она опубликовала фото в сторис с улыбкой и написала, что скоро уже «собирается прыгать».



«Так, мои хорошие, всё хорошо!! Сегодня уже буду прыгать. Спасибо за беспокойство!! Love u”,

— поблагодарила своих обеспокоенных поклонников Светлана.Подпишись на нас в Яндекс Новости