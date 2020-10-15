Тимоти Шаламе впервые прокомментировал те самые фото с поцелуями с Лили-Роуз Депп: "Мне было стыдно"

Вадим Карасев

Когда Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп встречались, актерам удавалось какое-то время сохранять свои отношения в тайне. Однако пара не всегда могла спрятаться от камер папарацци. В сентябре 2019 года 24-летний Тимоти и 21-летняя Лили-Роуз были замечены во время отдыха на яхте в Италии. Те фотографии, на которых пара целуется на палубе, быстро стали вирусными. Особенно популярным у поклонников звезды стал кадр, на котором Тимоти извивается в поцелуе и выглядит немного неловко. Некоторые пользователи сети даже предположили, что снимки постановочные: якобы слишком наигранно пара "изображала страсть". Звезда фильма "Назови меня своим именем" впервые прокомментировала те скандальные фото.

Той ночью я лег спать, думая, что это был один из лучших дней в моей жизни. Я был на этой яхте весь день с той, которую действительно любил. Я закрыл глаза и подумал: "Это было здорово!". А потом проснулся и увидел все эти кадры, почувствовал себя смущенным. Я выглядел как аристократ, такой бледный... А потом люди сказали: "Это пиар-ход". Пиар-ход? Вы думаете, я бы хотел так выглядеть перед всеми вами?

— сказал актер в новом интервью GQ.





Шаламе ранее в интервью ET рассказывал, что не переживает из-за папарацци, которые поджидают его на каждом углу.

И я бы предпочел переживать и беспокоиться из-за этого, чем из-за того, что я получу на экзаменах PSAT, SAT или ACT. Но с развитием социальных сетей теперь у каждого есть камера, которую можно включить когда и где угодно, поэтому мне интересно, каков смысл преследовать кого-то с зеркалкой,

— говорил он.

Лили-Роуз и Тимоти, которые вместе снимались в фильме "Король", встречались в 2018 году. Во время их отношений их несколько раз видели вместе на улицах Нью-Йорка. Тем не менее они не делали публичных заявлений о своем романе. А в апреле 2020-го Тимоти в интервью Vogue неожиданно признался, что свободен. Так что когда именно звезды расстались и почему, неизвестно.





В то время он также сообщил, что переехал из Нью-Йорка в Лондон, чтобы сыграть главную роль в пьесе "4 000 миль".





Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, ранее встречалась с актером Эшем Стайместом. У Шаламе, в свою очередь, был роман с дочерью Мадонны Лурдес Леон в 2013 году. В июне 2020 года папарацци застукали его вместе с Эйсой Гонсалес на отдыхе в Мексике. Но опять-таки свой роман звезды не подтверждали.



