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Три ритуала для изгнания бедности и финансовых преград

Три ритуала для изгнания бедности и финансовых преград

Справиться с материальными трудностями и изгнать бедность из своей жизни под силу каждому. Эффективные и простые обряды помогут привлечь денежную энергетику и позабыть о печалях, связанных с нехваткой средств.


Энергетика денег капризна, и подчинить ее себе удается не каждому. Тем не менее существуют проверенные ритуалы, благодаря которым удается приручить капризные финансы и увеличить денежный поток. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тремя действенными способами, которые помогут справиться с бедностью и разрушить любые преграды на пути к финансовой независимости.

Ритуал на изгнание бедности из жизни

Для проведения ритуала понадобится пустой кошелек, который заговаривают, помещая в него монеты, купюры, а затем денежный талисман:

«Пустому кошельку — не бывать. Бедности в моей жизни не появляться. Как кошелек звоном монет и хрустом купюр наполнится, так и желание мое исполнится. Талисман в кошелек кладу, от бедности себя берегу».

На кошелек наносят пару капель эфирного масла, привлекающего деньги, и оставляют в жилище на сутки. Затем кошельком можно пользоваться, не передавая его в чужие руки, чтобы финансовая удача не обошла стороной.


Ритуал на привлечение денег

Привлечь в жизнь деньги можно простым, но весьма действенным способом. Для этого выбирают комнатное растение по душе среди тех, которые привлекают деньги в жизнь, вроде денежного дерева. Его сажают в заранее подготовленный горшочек, на котором рисуют символы богатства. На дно горшка помещают несколько монет, а сам цветок поливают, приговаривая:

«Цветок растет, доход увеличивается».

По мере роста комнатного растения финансовый достаток будет расти.

Ритуал на разрушение преград к финансовому благополучию

Разрушить преграды на пути к финансовому благополучию получится, если начать с привлечения в жизнь позитивных мыслей. День за днем настроение будет улучшаться, а самооценка вырастет. Вместе с этим важно мысленно представлять себе преграды, разрушать их, проговаривая про себя или вслух заговор:


«Преграды разрушаю, богатство привлекаю. Как стена рухнет, так и деньги ко мне пойдут, нигде не задержатся, ни в чей карман, кроме моего, не попадут».

Такая тактика позволит раз за разом приближаться к цели и не оставаться у разбитого корыта.

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По материалам: dailyhoro.ru

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