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У Зеленского объяснили, почему вынесли тему коррупции на опрос

У Зеленского объяснили, почему вынесли тему коррупции на опрос
На всенародный опрос вынесут тему ужесточения наказания за коррупцию в связи с отсутствием системной эффективной борьбы против нее. При этом власти считают, что ответы повлияют на политическую среду.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В Офисе отмечают, что развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине годами затягивалось, а преступники получали политическое прикрытие.

"Именно это в итоге и позволило в свое время через Конституционный суд отменить статью Уголовного кодекса, которой устанавливалась ответственность за незаконное обогащение", - говорится в сообщении.
И несмотря на то, что после смены власти в 2019 году был запущен Высший антикоррупционный суд, а НАБУ получило право на прослушку, системного эффекта нет до сих пор.

"Во время инициированного главой государства общенационального опроса 25 октября 2020 первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить. Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления", - говорится в сообщении.

У президента Владимира Зеленского подчеркивают, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, но постепенно именно такие форматы должны сделать украинскую политику более современной.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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