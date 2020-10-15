В АГПУ в этом году поступили абитуриенты из более чем 30 регионов России – Эльвира Чиянова

Влада Некрасова

В Армавирский государственный педагогический университет в этом году поступили ребята из более чем 30 регионов России, в том числе Курской, Волгоградской, Тульской и других областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила проректор по учебной и воспитательной работе АГПУ Эльвира Чиянова.

Об этом она заявила в прямом эфире нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда», в котором эксперты обсудили результаты приемной кампании в педагогические вузы.

По ее словам, расширить охват позволил дистанционный формат экзаменов и приема документов.

Проректор также уточнила, что многие абитуриенты поступают в АГПУ, уже являясь педагогами.

«У нас пользуются популярностью следующие программы: иностранный язык, русский и иностранный языки, дошкольное дополнительное образование, дошкольное и начальное образование. В этом году мы впервые открыли профиль «Математика и экономика», и он показал хорошие результаты – более семи человек на место», – сообщила Эльвира Чиянова.

По ее мнению, некоторые программы заочной формы также бьют рекорды по популярности у абитуриентов, например биология и логопедия.

«С марта месяца, вступая в пандемию, мы организовали проект «АГПУ в онлайн». В рамках этого проекта было проведено более 30 различных мероприятий. Одной из составляющих данного проекта является акция «Стань студентом на один день», в ходе которой порядка 20 выпускников 11-х классов смогли посетить лекции ведущих преподавателей вместе со студентами первых курсов. В этом году будем расширять опыт», – отметила Эльвира Чиянова.