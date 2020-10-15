В Госдуме предлагают освободить действующих священников от обязательной аттестации

Анастасия Иванова

Депутатами готовятся поправки, которые освободят от обязательной аттестации и получения дополнительного профессионального образования уже действующих священников и религиозный персонал храмов. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Он сообщил, что после консультаций с ведущими религиозными организациями группа депутатов планирует внести новые поправки в законодательство РФ. Ими устанавливается, что обязанность по получению дополнительного профобразования и прохождению аттестации возлагается только на священнослужителей и персонал религиозных организаций, только приступающих к совершению богослужений, других обрядов и церемоний или к осуществлению миссионерской-преподавательской деятельности. При том такая обязанность не должна распространяться на лиц, которые уже занимаются богослужением, миссионерством и преподаванием.

«В случае отсутствия в России духовных образовательных организаций какой-то конфессии, аттестацию будет проводить руководящий орган (центр) централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности», — пояснил Сергей Гаврилов.

По его словам, совершенствование законодательства РФ о свободе совести показало свою эффективность. Об этом свидетельствуют спад межрелигиозной напряжённости, снижение активности экстремистских религиозных групп в нашей стране. У нас здесь есть уникальный опыт, который мы можем «экспортировать» в другие страны мира, чтобы избежать конфликтов на религиозной почве и поддержания мира между ведущими мировыми конфессиями», — заявил Сергей Гаврилов.

По его словам, эти темы будут обсуждать на крупном международном форуме «Религия и мир — духовные основы Великой Победы», который планируется провести 22 октября в Москве.

В частности, в России сейчас прорабатываются поправки, позволяющие не допускать участия в деятельности религиозных организаций тех священнослужителей, которые получили образование за рубежом, и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию. Также идёт работа над изменениями в законодательство РФ, которые должны сделать деятельность религиозных групп максимально прозрачной.

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