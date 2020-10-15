Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Госдуме предлагают освободить действующих священников от обязательной аттестации

В Госдуме предлагают освободить действующих священников от обязательной аттестации

В Госдуме предлагают освободить действующих священников от обязательной аттестации

Депутатами готовятся поправки, которые освободят от обязательной аттестации и получения дополнительного профессионального образования уже действующих священников и религиозный персонал храмов. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Он сообщил, что после консультаций с ведущими религиозными организациями группа депутатов планирует внести новые поправки в законодательство РФ. Ими устанавливается, что обязанность по получению дополнительного профобразования и прохождению аттестации возлагается только на священнослужителей и персонал религиозных организаций, только приступающих к совершению богослужений, других обрядов и церемоний или к осуществлению миссионерской-преподавательской деятельности. При том такая обязанность не должна распространяться на лиц, которые уже занимаются богослужением, миссионерством и преподаванием. 

«В случае отсутствия в России духовных образовательных организаций какой-то конфессии, аттестацию будет проводить руководящий орган (центр) централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности», — пояснил Сергей Гаврилов.

По его словам, совершенствование законодательства РФ о свободе совести показало свою эффективность. Об этом свидетельствуют спад межрелигиозной напряжённости, снижение активности экстремистских религиозных групп в нашей стране. У нас здесь есть уникальный опыт, который мы можем «экспортировать» в другие страны мира, чтобы избежать конфликтов на религиозной почве и поддержания мира между ведущими мировыми конфессиями», — заявил Сергей Гаврилов.

По его словам, эти темы будут обсуждать на крупном международном форуме «Религия и мир — духовные основы Великой Победы», который планируется провести 22 октября в Москве. 

В частности, в России сейчас прорабатываются поправки, позволяющие не допускать участия в деятельности религиозных организаций тех священнослужителей, которые получили образование за рубежом, и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию. Также идёт работа над изменениями в законодательство РФ, которые должны сделать деятельность религиозных групп максимально прозрачной.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Горячо! Как прошло выступление BTS на Billboard Music Awards?
Горячо! Как прошло выступление BTS на Billboard Music Awards?
Илья Лагутенко рассказал о грядущем концерте
Илья Лагутенко рассказал о грядущем концерте
Имевшееся у Луны магнитное поле помогало защищать жизнь на Земле
Имевшееся у Луны магнитное поле помогало защищать жизнь на Земле
Горнолыжный курорт «Архыз» назвал тарифы на Новый год
Горнолыжный курорт «Архыз» назвал тарифы на Новый год
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Европа дорого заплатит за новые антироссийские санкции
Более 30 тысяч школьников Ставрополья присоединились к проекту «Билет в будущее»
Более 30 тысяч школьников Ставрополья присоединились к проекту «Билет
Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса
Попова назвала сроки регистрации третьей вакцины от коронавируса
Инсайдер рассказал, как Джейми Фокс отнесся к новому роману бывшей возлюбленной Кэти Холмс
Инсайдер рассказал, как Джейми Фокс отнесся к новому роману бывшей
Официальный курс евро на пятницу вырос на 75 копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на 75 копеек
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»
15–16 октября пройдет онлайн-конференция «ММСО. Пушкин»
Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое образование» – Татьяна Владимирова
Больше всего заявлений в МПГУ подано на направление «Педагогическое
Педагогическое образование должно основываться на инновационных разработках – Татьяна Владимирова
Педагогическое образование должно основываться на инновационных

Топ на сегодня

Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин выразил Эрдогану серьёзную обеспокоенность: боевики в Карабахе
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Держитесь, люди, скоро «Вектор» — назван срок появления второй вакцины
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех
Как блогер Хлоя Тинг делает фитнес доступным для всех

Еще по теме

К оскорблению чувств верующих в соцсетях нужно относиться серьёзно, уверен депутат Гаврилов
В Госдуме считают неприемлемым приравнивание религиозных объединений к НКО
В Госдуме переименовали комитет по общественным объединениям
Действующая редакция закона о защите чувств верующих не нуждается в изменении, уверен депутат Иванов