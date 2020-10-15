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В каком цвете встречать 2021 год

В каком цвете встречать 2021 год

2021 год, согласно Восточному календарю, будет годом Металлического Быка. Восточная культура уделяет особое внимание цвету одежды, поэтому очень важно встретить новый 2021 год в наряде правильного оттенка.


Цвет влияет на чакры человека, а также может быть мощным талисманом. В восточной культуре цвету уделяют большое внимание. Считается, что неправильным выбором одежды на новогодний праздник можно отпугнуть удачу.

Кто покровитель 2021 года

Год Быка — время очень больших, а главное, резких изменений. Энергетика этого животного-талисмана очень мощная, необузданная. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что для правильной встречи 2021 года нужны спокойные и приглушенные цвета. В противном случае можно разозлить Быка, навлечь на себя проблемы и беды.

В целом в этом году нужно действовать осторожно. Хорошо, что год пройдет под управлением стихии Металла, которая добавляет рассудительности и сдерживает порывы Быка. Это очень удачное сочетание, поэтому во многом ваши успехи и удача в начале и в течение 2021 года будут зависеть не только от того, в каком цвете вы встретите новый год, но и от того, как вы будете себя вести в целом.

Какие цвета наиболее удачные


Новый год лучше встретить в белом, сером или серебристом цвете. Эти три цвета символизируют стихию Металла. Белый цвет подойдет больше тем, кто планирует шумное веселье с большим количеством близких людей рядом. Если вы планируете провести новогоднюю ночь в спокойствии и уединении или так же, как обычный рядовой день, то лучше надеть серую одежду. Серебряные украшения и серебристая одежда — выбор тех, кто захочет произвести на окружающих сильное впечатление. Можно надевать такую одежду на корпоративы.

Черный цвет тоже будет хорошим выбором. Это идеальный цвет для встречи нового 2021 года для людей, которые закончат 2020 год на неприятной ноте или в окружении проблем. Черный цвет поможет очистить ауру от неприятных воспоминаний и войти в новый год свободными и воодушевленными.

Зеленый или желтый цвет. Бык потребует много затрат энергии и сил, так что встретить новый год в зеленом цвете будет очень кстати. Необходимо надеть что-то зеленое всем, кто хочет обрести уверенность в себе и наполнить тело силой созидательной энергии. Отличной альтернативой зеленому будет желтый оттенок. Он поможет тем, кто закончил год в плохом настроении. Желтый цвет улучшает эмоциональный фон.

Все перечисленные цвета можно комбинировать в удобной для вас форме. Дополнить образ можно будет украшениями из серебра, платины, мельхиора. Полезными камнями-талисманами на новогоднюю ночь и последующие пару дней будут лунный камень, аквамарин, аметист, яшма, гематит, обсидиан, опал, белый кварц.

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По материалам: dailyhoro.ru

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