В Литве новый антирекорд — 255 случаев коронавируса за сутки

Лидия Мартынова

В Литве зафиксирован новый антирекорд — 255 случаев коронавируса за сутки, из них около 110 — в столице, Вильнюсе, сообщает Delfi.lt.

Как проинформировал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, всего в стране на данный момент подтверждено 6760 короновируса, сейчас болеют 3635 человек. За минувшие сутки диагноз установили у 255 литовцев. За все время в Литве скончались от коронавируса 110. Больные Covid-19, скончавшиеся по иной причине: 32 Выздоровели: 2983 В изоляции находятся: 34505 С 1 июня в Литве зафиксировано 333 «привозных» случая Covid-19.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что муниципалитеты сами должны принимать решительные меры для управления ситуацией в связи с распространением коронавируса. «Хотелось бы, чтобы муниципалитеты продемонстрировали лидерство, не только, чтобы заглядывали в глаза Аурелиюсу Вериге и правительству, чтобы узнать, что предпринять. Мы видим, что ситуация меняется во всей Европе, следим, какие меры там принимают, как вводят режим чрезвычайного положения, во Франции даже комендантский час», — сказал премьер в интервью радиостанции Žinių radijаs.

«Сейчас муниципалитеты могут продемонстрировать свои способности. Но мы видим, что Расейнскуй, Радвилишкский муниципалитеты в некотором смысле смотрятся очень плохо, безнадежно. Поэтому не хотелось бы, чтобы и в Вильнюсе пришлось принимать такие решения», — прибавил премьер.

Ранее в Расейнском районе Литвы на две недели был введен карантин — когда уровень заболевания составил 1100 на 100 000 жителей. Уровень заболеваемости растет и в столице, Национальный центр общественного здравоохранения даже призвал Вильнюсский муниципалитет принять некоторые меры — ограничить время работы баров и кафе, а также временно ограничить деятельность в закрытых помещениях. Глава администрации мэрии Повилас Подярскис отметил, что эти рекомендации оценят, но «поспешных» решений приниматься не будут.

«Но ведь Вильнюс — наша столица, где живет больше всего людей… Все рекомендации представлены, но осуществят их или нет… В данном случае для принятия мер нужны решения администрации муниципалитета и горсовета. Пока не будет обращения в Минздрав, не будет никаких радикальных решений», — сказал премьер-министр Литвы.

Он утверждает, что ситуация с коронавирусом во всей стране находится «под контролем», но если она будет быстро ухудшаться, то предпримут «более радикальные меры».

«Пока мы видим, что еще можем говорить — очагами управляем, новые случаи отслеживаем, но ситуация может изменится. Если не сможем отслеживать, если распространение будет не только в очагах, придется применять другие меры», — сказал глава правительства. Он упомянул, что правительство в любой момент может принять решение об ограничении времени работы баров. «Но нужно ли такое решение, если этот вопрос может обсудить с бизнесом и муниципалитет?», — вопросил Сквернялис.