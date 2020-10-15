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В мечтах о лете: Ирина Шейк позирует в купальниках в рекламе круизной коллекции

В мечтах о лете: Ирина Шейк позирует в купальниках в рекламе круизной коллекции

Это лето не задалось из-за режима ограничений? Ирина Шейк предлагает с оптимизмом смотреть в будущее и уже подбирать наряды для следующего отпуска! 34-летняя модель снялась в рекламе круизной коллекции бренда Zimmermann.


Съемки кампании проходили на Сицилии в двадцатых числах сентября. Осторожно: глядя на солнечные пейзажи южной Италии и манящее лазурное море, захочется собираться в летний отпуск прямо сейчас!


На кадрах лукбука Ирина предстает в различных купальниках, а также в другой одежде из коллекции, в том числе в полосатом платье и брюках с тропическим принтом.


Кроме фотосессии, кампания включает и видео, снятое в стилистике любительской кинокамеры. Одним из креативных директоров съемки выступила стилист и модный консультант Габриэль Хэкворти. 


 


Ирина в последние дни все время оказывается в центре внимания. Очередной всплеск интереса к ее персоне связан и с ее личной жизнью. Так, вчера у ее дома заметили арт-дилера Вито Шнабеля, роман с которым российской модели приписывают уже не один месяц.



Веских поводов для подтверждения слухов они пока не дают, но пару уже несколько раз замечали на прогулках, в том числе и с трехлетней дочерью Ирины от Брэдли Купера Леей, так что можно предположить, что Вито входит в самый близкий круг общения Шейк.


 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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