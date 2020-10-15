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В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"

В Москве стартовали съемки нового сезона "Содержанок"
Съемки третьего сезона сериала "Содержанки" стартовали в Москве. Премьера многосерийной драмы состоится в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе видеосервиса Start.

Режиссером третьего сезона выбрали Юрия Мороза, а главную женскую роль, как и в предыдущих сезонах, играет его дочь, актриса Дарья Мороз. Вместе с ней в сериале задействованы: Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Александра Ребенок, Софья Эрнст.

Известно, что в предстоящем сезоне к актерскому составу присоединится Виктория Толстоганова.

"Содержанки" — один из первых российских сериалов, купленных сервисом Amazon Prime, это невероятно круто. Мы научились делать проекты, которые с интересом смотрят во всем мире, это не может не радовать. Моя героиня во вселенной "Содержанок" появляется впервые. Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками", – приводит слова Толстогановой пресс-служба.

Первый сезон "Содержанок", вышедший в марте 2019 года, снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона была Дарья Жук.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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