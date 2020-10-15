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В нашумевшем деле с убийством полицейского в Днепре задержан важный подозреваемый

В нашумевшем деле с убийством полицейского в Днепре задержан важный подозреваемый

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве правоохранители задержали организатора разбойного нападения в Днепре, произошедшего в июне 2020 года. Тогда во время задержания одного из злоумышленников погиб 30-летний лейтенант полиции Дарвин Потуданский — получив смертельное ранение, он умер на руках у напарника.


Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, организатора преступления — 47-летнего мужчину — задержали в столице на арендованной квартире. После разбойного нападения и похищения около трех миллионов гривен, он забрал половину денег и уехал из города.

В полиции отметили, что задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), санкция — от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в ГБР сообщали, что полицейский погиб при транспортировке задержанного в отделение. Трое полицейских, получив сигнал об ограблении и похищении крупной суммы денег, заметили на улице автомобиль, похожий по описанию на машину злоумышленника. По дороге в полицию злоумышленник достал из-под сиденья пистолет Макарова и выстрелил в сидящего рядом офицера и пытался застрелить второго оперативника.

Фото с сайта ГУНП в Днепропетровской области.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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