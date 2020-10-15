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В Новосибирской области выявлены лучшие практики дополнительного образования детей

В Новосибирской области выявлены лучшие практики дополнительного образования детей

В Новосибирской области завершился региональный конкурс «На шаг впереди» по выявлению лучших практик дополнительного образования детей, сообщает Министерство образования Новосибирской области.

В конкурсе приняли участие более 80 педагогических работников из 30 образовательных организаций 18 муниципальных образований региона.

Большинство представленных программ ориентированы на получение знаний о природе, обществе, технике, творчестве, направлены на социализацию детей, активизацию их творческой деятельности, достижение личностных и метапредметных результатов.

Участники конкурса получат соответствующие сертификаты. Программы победителей и лауреатов будут опубликованы в виртуальном методическом кабинете «Среда» на сайте Новосибирского областного центра развития творчества детей и юношества.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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