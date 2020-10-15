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В Одессе мебель для кухни заказывают у мастеров KomfortCenter

Каждая хозяйка мечтает о красивой и стильной кухне, где приятно проводить время с семьей и гостями. Однако, кухонная мебель должна быть функциональной: много места для расположения техники, достаточно полок для хранения посуды.

Именно такие кухни на заказ от мастеров komfortcenter.com.ua мы готовы предложить клиентам по разумной цене. КомфортЦентр предоставляет услуги по изготовлению дизайнерских кухонь по индивидуальным размерам, в Одессе и пригороде.

С КомфортЦентром работают специалисты с многолетним опытом в этой сфере

Дизайнер сделает визуализацию будущего гарнитура с учетом ваших пожеланий по стилю, расцветке, расположению мебели. Согласовать технические нюансы и помочь в выборе материалов поможет конструктор. После разработки проекта, на производстве мастера спила и сбора изготовят мебель за короткий срок.

Доверяя проектирование кухни на заказ одесса опытным специалистам, вы можете быть уверены в качественном результате.

Работаем с материалами ДСП и МДФ

Мы готовы предложить кухни под заказ одесса в нескольких конфигурациях:

  • островная — мебель находится в центре;

  • г-образная — положение гарнитура вдоль стен;

  • п-образная — популярная эргономичная планировка, позволяющая задействовать пространство вдоль трех стен;

  • линейная — расположение мойки, стола, плиты, холодильника вдоль одной стены.

КомфортЦентр предлагает мебель из ДСП и МДФ. В работе используются изделия из дерева от брендов:

  • Egger;

  • Kronospan;

  • Сleaf;

  • Swisscron;

  • Swisspan.

Разнообразная цветовая палитра и обилие текстур от известных европейских производителей сделают интерьер вашей кухни неповторимым.

При изготовлении кухни под заказ используем качественную зарубежную фурнитуру

Мебель для кухни под заказ может быть не только эстетически привлекательной. Наши мастера создают эргономичную корпусную мебель, которая прослужит долго благодаря качественной фурнитуре — выдвижным системам, механизмам от сертифицированных компаний Hafele, Hettich, Samet, Muller, Blum.

Как подобрать оригинальный фасад и материал для гарнитура? Каким декором украсить мебель? На каком сочетании цветов остановиться? Во время проектирования индивидуальной кухни на заказ в одессе важна каждая деталь. Наши менеджеры проконсультируют вас и помогут сделать правильный выбор в пользу стильной и качественной мебели.

Стоимость кухонного гарнитура зависит от его габаритов, формы, материалов, использованных для фасада и декора. Полную стоимость заказа можно узнать когда все детали по проекту подтверждены с клиентом.

КомфортЦентр занимается изготовлением корпусной мебели по индивидуальным параметрам. Мы также предлагаем приобрести у нас готовые кухни. Закажите услугу бесплатного замера и получите профессиональные рекомендации от нашего консультанта. Выезд на объект бесплатный по всем районам Одессы: Таирово, Приморский, пос. Котовского, Малиновский, и в пригород.

# Дизайн и стиль

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