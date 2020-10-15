В одном из детских садов Казани откроется группа для детей с сахарным диабетом

Лидия Мартынова

В Ново-Савиновском районе Казани завершается капитальный ремонт детского сада № 93. После реконструкции в детсаду увеличится количество воспитанников и откроется специализированная группа для детей с сахарным диабетом, сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

До ремонта в детсаду было десять групп, в том числе две для детей ясельного возраста – от 1,5 до 3 лет. Всего дошкольное учреждение посещали 235 малышей.

В этом году откроется дополнительная группа компенсирующей направленности для детей с сахарным диабетом. Увеличится и штат сотрудников: с детьми будет работать дефектолог, врач-эндокринолог, медсестра.

Благодаря капремонту в детсаду появятся и новые помещения: логопедический кабинет, кабинеты изобразительной деятельности, психолога, татарского языка, спортивный зал.

Работы на объекте выполнены на 90%. Предполагается, что они завершатся уже на следующей неделе.

Сеть дошкольного образования Казани насчитывает 320 организаций, посещают детсады более 75 тысяч дошколят. В прошлом году в Казани капитально отремонтировали 18 детсадов. Также в этом году планируется открыть девять новых дошкольных учреждений, построенных по национальному проекту «Демография».