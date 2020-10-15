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В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику

В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику

Выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда признала виновным в вербовке граждан в одну из международных террористических организаций гражданина Таджикистана Мусо Джалолова, рассказали ИА Newstes в среду, 14 октября, в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Джалолов был задержан силовиками ранее в ходе спецоперации. Мужчина оказывал посреднические услуги террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая запрещена в России, а её целью является построение так называемого «исламского государства».

Сообщается, что за совершённое преступление гражданин Таджикистана приговорен к 10 годам лишения свободы, три из которых он будет отбывать в тюрьме, а семь в колонии строго режима.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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