В Петербурге вынесли приговор исламисту-вербовщику

Анастасия Иванова

Выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда признала виновным в вербовке граждан в одну из международных террористических организаций гражданина Таджикистана Мусо Джалолова, рассказали ИА Newstes в среду, 14 октября, в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Джалолов был задержан силовиками ранее в ходе спецоперации. Мужчина оказывал посреднические услуги террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которая запрещена в России, а её целью является построение так называемого «исламского государства».

Сообщается, что за совершённое преступление гражданин Таджикистана приговорен к 10 годам лишения свободы, три из которых он будет отбывать в тюрьме, а семь в колонии строго режима.