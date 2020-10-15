В России снова начали продавать туры с кешбэком

Алексей Вольцев

В России стартовал второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка. Купить поездку можно с 15 октября до полуночи 5 декабря, а отправиться в путешествие можно до 10 января включительно.

Следует отметить, что условия второго этапа программы изменились по сравнению с первым. Теперь в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), а возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. Помимо этого, максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей (ранее он составлял 15 тысяч рублей).

Ранее ИА Newstes сообщало, что Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для расширения программы стимулирования туров по России. Среди предложений, в частности, было увеличение максимальной выплаты до 50 тысяч рублей.

Для участия в программе необходимо оплатить поездку картой «Мир». Кешбэк на нее начислится автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Напомним, впервые о программе туристического кешбэка правительство объявило в конце июля. Эта программа работала в течение недели с 20 по 28 августа. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, путешественники за это время приобрели туры на 1,4 млрд рублей. Всего на туристические кешбэки из бюджета было выделено 15 млрд рублей.