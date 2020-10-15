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Вау! Ариана Гранде выпустит новый альбом уже в этом месяце

Вау! Ариана Гранде выпустит новый альбом уже в этом месяце

Ариана Гранде (Ariana Grande) возвращается с новым студийным альбомом, который выйдет уже в этом месяце. Информацию певица подтвердила в Twitter, а публикацию репостнули: The Weeknd, Doja Cat и Тинаше. Фанаты не исключают, что поклонников ждут сразу несколько фитов, а возможно и полноценный студийник состоящий из дуэтов:


[media=https://twitter.com/ArianaToday/status/1316486124693585920?ref_src=twsrc%5Etfw]

Конкретная дата и название пока не разглашаются. 

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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