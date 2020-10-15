Вьетнамский турбизнес просит вернуть в страну российских туристов

Анастасия Иванова

Туристические провинции Вьетнама подсчитывают убытки из-за приостановки въездного туризма. Регион Кханьхоа, который был ориентирован на российский туризм, потерял больше остальных. Спасение туризма местные власти и турбизнес видят в возвращении туристов из России. Вероятность такого развития событий оценили эксперты.

ТУРИЗМ ВЬЕТНАМА ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ

Зимний сезон 2020-2021 Вьетнам откроет без российских туристов. Это обстоятельство очень беспокоит турбизнес провинций, в которых россияне традиционно были в лидерах туристических прибытий.

Так, местные представительства туроператоров PEGAS Touristik и ANEX Tour, а также авиакомпании S7, базирующиеся в провинции Кханьхоа, где находится популярный курорт Нячанг, просят разрешить российские чартеры с ноября, пишет вьетнамская пресса.

Как рассказал местным СМИ Чан Вьет Чунг, директор департамента туризма провинции Кханьхоа, соответствующее письмо этими компаниями направлено в Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) и поддержано властями провинции.

По его информации, Россия является вторым по величине туристическим рынком Кханьхоа после Китая. В прошлом году в Кханьхоа побывали более 451 000 россиян, большинство из которых прилетали в провинцию чартерными рейсами и оставались в регионе на длительное время.

Известно, что всего во Вьетнаме в 2019 году побывало около 600 тыс. россиян (+7,65% к 2018 году). Таким образом, 75% российского турпотока пришлось именно на курорты Кханьхоа. Без российских туристов турбизнес вьетнамской провинции терпит убытки. Так, за первые 8 мес.2020 года турпоток в Кханьхоа снизился на 80% до 986 000 человек, что привело к падению доходов от туризма на 76%.

По сообщениям СМИ, в ходе семинара по восстановлению туризма после COVID-19, который прошел во Вьетнаме неделю назад, было заявлено, что S7 готова поставить в Нячанг один чартерную цепочку с частотой один рейс в день.

Представитель авиакомпании подчеркнул, что перевозчик уже имеет опыт работы на рынке Вьетнама в условиях пандемии. По его словам, авиакомпания выполнила множество специальных рейсов для репатриации россиян, застрявших во Вьетнаме из-за ограничений на поездки в связи с коронавирусом.

ВЬЕТНАМ ПОКА НЕ ПРИНИМАЕТ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Впрочем, туристические власти провинции Кханьхоа считают, что центральные органы Вьетнама отклонят предложение турбизнеса, поскольку Вьетнам остается закрытым для иностранных туристов в целях борьбы с коронавирусом.

Хотя правительство Вьетнама разрешило возобновить международные рейсы в Японию, Южную Корею, Тайвань, Лаос, Камбоджу, материковый Китай и Таиланд, прибытие иностранцев с туристическими целями пока под запретом.

Въезд разрешен только иностранцам с дипломатическими или официальными паспортами, экспертам, менеджерам, высококвалифицированным работникам и инвесторам, членам их семей, иностранным студентам и членам семей вьетнамских граждан.

Ориентируясь на эти категории прибывающих, власти Кханьхоа разработали план по приему иностранцев, приезжающих с официальными миссиями: таких гостей будут селить на курортах вдали от жилых районов. Этот опыт послужит основой для создания условий по возвращению российских туристов в Кханьхоа.

Во Вьетнаме в течение месяца не зафиксировано новых случаев коронавируса среди местных жителей. На сегодняшний день всего во Вьетнаме зарегистрировано более 11010 случаев заражения. Последние 10 случаев – завозные, у иностранных специалистов.

КАКОВЫ УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА ВО ВЬЕТНАМ

Во Вьетнаме сейчас действуют достаточно жесткие условия по въезду, которые вряд ли могут быть применены к туристам.

Так, все иностранцы должны на въезде предъявить отрицательный тест на коронавирус сроком действия не более 72 часов. Этот сертификат должен быть заверен вьетнамским дипломатическим агентством в стране пребывания.

По прибытию во Вьетнам на срок более 14 дней иностранцы должны заплатить около 63 долларов за два обязательных ПЦР теста на COVID-19, и еще около 10 долларов за использование наборов для быстрого тестирования.

Первый тест проводится сразу по прибытии, второй – на 6 день пребывания. При этом иностранных граждан, несмотря на два отрицательных теста на COVID-19 (в стране пребывания и по прибытию) все равно ждет 14-дневный карантин в обсерваторах, находящихся в ведении правительства.

Карантин тоже будет платным: за проживание и питание попросят 5,16 долларов в сутки. Если третий тест будет отрицательными, зарубежные гости могут продолжить свою изоляцию до ее завершения по месту проживания.

Тех, кто въезжает во Вьетнам на срок менее 14 дней, ждет изоляция на рабочем месте, производстве или в карантинных гостиницах.

КАКОВЫ ШАНСЫ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЙСОВ В АЗИЮ

По мнению экспертов, вряд ли ради российских туристов с учетом роста заболеваемости в нашей стране Вьетнам готов смягчить требования по въезду.

К тому же, по данным источников «Вестника АТОР», информации о том, что Россия и Вьетнам готовы перезапустить прямое авиасообщение, пока нет – даже на уровне слухов.

«Юго-Восточная Азия как направление пока закрыто, и видимо, останется таковым как минимум до конца года. С такой статистикой по коронавирусу у нас мало шансов на восстановление рейсов в этот регион», - заключил один из экспертов.

ВЬЕТНАМ ЗАПУСТИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ

Тем не менее, некоторые признаки того, что Вьетнам в перспективе готовится открыться для иностранных туристов, есть.

Так, Вьетнамская национальная администрация туризма запустила 10 октября приложение «для обеспечения безопасных поездок туристов по стране на фоне COVID-19».

Приложение доступно для загрузки на вьетнамском и английском языках. В этом мобильном справочнике представлена цифровая карта, содержащая информацию о ресторанах, отелях, квартирах, развлекательных заведениях, поставщиках транспорта, больницах и аптеках, где внедрены «антивирусные» протоколы.