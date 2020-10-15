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Во Франции нашли остатки деревни времен Меровингов

Во Франции нашли остатки деревни времен Меровингов

Недалеко от города Понтарлье на востоке Франции (департамент Ду) археологи нашли остатки поселения, существовавшего в VI–VII веках. Могильный инвентарь, в том числе оружие и украшение, показывает, что это селение процветало, но по неясным причинам оно было оставлено жителями.

Найденная деревня и город Понтарлье находились на важном торговом маршруте, связывавшем Бургундию со Швейцарией, Ломбардией и Германией. Вплоть до XVII века здесь находился единственный безопасный проход через Юрские горы.

Археологи отметили, что найденная ими деревня была построена по плану, характерному для Германии и Швейцарии той эпохи, но никогда ранее не встречавшемуся во Франции. В центре располагались десять больших прямоугольных зданий, поддерживавшихся массивными угловыми столбами диаметром около 90 сантиметров. Каждое из этих крупных строений было разделено на две части, в одной размещались люди, в другой — домашние животные. Половина здания, предназначенная для людей, разделялась на несколько помещений меньшего размера. Вокруг больших домов располагались мелкие постройки.

Поодаль от центра деревни была выстроена церковь. Ямы, оставшиеся от столбов, позволяют установить, что это было деревянное здание в плане базилики размерами примерно 20 на 14 метров. Ее архитектура уникальна для своего времени, других примеров таких строений во Франции или Швейцарии не обнаружено. Внутри церкви была найдена одна гробница, еще три располагались рядом с ней. В одном из женских захоронений содержались дорогие украшения. Еще семьдесят могил были найдены в разных местах селения.

Найденное в одном из захоронений кольцо. Фото: Philippe Haut, Inrap

Основой экономики деревни было животноводство. Недалеко от нее был обнаружен участок, предназначавшийся для забоя скота. По данным радиоуглеродного датирования, он использовался в VII веке. На нем нашли тысячи костей, больше всего коровьих и лошадиных. Вероятно, местные жители разводили скот на убой.

Необычные для данной местности планы домов, быстрое появление и рост селения говорят о том, что его основали не коренные обитатели, а переселенцы. Подобная практика не была редкостью для таких завоевателей, как франки или бургунды. Они заселяли завоеванные территории людьми со своей родины, чтобы облегчить контроль над новыми землями.

Однако деревня просуществовала не более 150–200 лет и была заброшена так же быстро, как и построена. Отъезд ее обитателей был, видимо, упорядоченным и ненасильственным. Нет следов разграбления, пожара или разрушения. Предполагается, что жители деревни переселились в Понтарлье по экономическим причинам или для более легкой защиты от возможных нападений.

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По материалам: polit.ru

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